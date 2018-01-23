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НОВОСТИ | Общество



23.01.2018 17:29 «Ростелеком» и Nokia приглашают тульских журналистов и блогеров заглянуть в цифровое будущее
Вести-Тула

«Ростелеком» и Nokia приглашают тульских журналистов и блогеров заглянуть в цифровое будущее

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Набирает обороты VII международный конкурс журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее», организатором которого выступает «Ростелеком». Конкурс проходит в партнерстве с компанией Nokia.

Основной идеей Конкурса является привлечение внимания к объективному и качественному освещению деятельности телекоммуникационной отрасли, в том числе к вопросам развития и внедрения инновационных разработок и сервисов, их использования в различных сферах жизни общества. Конкурс проводится для журналистов, штатных и внештатных корреспондентов региональных СМИ, региональных вкладок федеральных СМИ, а также представителей российской блогосферы и социальных медиа.

На Конкурс принимаются материалы, выпущенные участниками в период с 10 апреля 2017 года по 30 марта 2018 года, по четырем номинациям:
- Печатная пресса,
- Радио и телевидение,
- Интернет-СМИ,
- Социальные медиа.

Партнер Конкурса – компания Nokia – ввела свою номинацию, посвященную материалам по теме «Интернет вещей».

В прошлом году на Конкурс из различных регионов России поступило свыше 1200 работ – рекордное количество за все время проведения конкурса. От представителей СМИ ЦФО было подано более 270 работ, 223 из которых прошли модерацию, и были допущены к участию в Конкурсе. Самым активным регионом стала Тульская область – свыше 60 работ прислали тульские журналисты.

В этом году победители будут также определяться в два этапа: на региональном и федеральном уровнях. В состав жюри входят эксперты телекоммуникационного рынка, интернет-отрасли и медийного сообщества. Творческие работы на федеральном уровне оценивают: Кира Кирюхина, директор департамента внешних коммуникаций ПАО «Ростелеком»; Екатерина Осадчая, директор департамента информации и общественных связей Минкомсвязи России; Михаил Калмыков, первый заместитель генерального директора Федерального государственного унитарного предприятия «Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)»; Михаил Райскин, генеральный директор компании Nokia в России; Тина Бутхузи, директор по маркетингу в регионе Восточная Европа, Nokia; Денис Кусков, генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily; Татьяна Зверева, PR-директор SAP CIS, ООО «САП СНГ».

Подведение итогов регионального этапа Конкурса состоится в апреле 2018 года, а федерального – в июне. Победители федерального этапа Конкурса осенью 2018 года отправятся в Финляндию в штаб-квартиру партнера Конкурса – компании Nokia.

Официальный хештег Конкурса: #eFuture, сайт Конкурса: www.smi.rt.ru.
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