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23.01.2018 12:48 Тульский театр драмы покажет спектакль о Высоцком Елена Панова





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«У нас вообще не задействован звукоцех в спектакле - нет ни микрофонов, ни фонограмм. Есть то, что рождается на сцене», - говорит, заведующая музыкальной частью Тульского академического театра драмы Лариса Козлова.



Спектакль поставлен на семерых. И в этом особый символизм действия. Высоцкий играл на семиструнной гитаре. Семь нот, семь исполнителей. Идея поговорить о Высоцком на сцене у актера Юрия Богородицкого возникла лет пять назад. В старших классах школы он услышал его впервые по радио. С тех пор поэзия и музыка для него стали частью собственной жизни.



«Просто он меня затянул своими текстами, своим темпераментом, своей масштабностью. Как человек мог писать во всех областях так, как будто там был», - рассуждает Богородицкий.



Но в спектакле звучит не только сам Высоцкий. Действие начинается с воспоминаний мамы будущего поэта, потом декана факультета, где он учился, и переходит к одной из главных ролей в жизни Владимира Семеновича – Гамлету. Её он начинал не с шекспировских строк, а знаменитым стихотворением Бориса Пастернака.



Знаменитый «Диалог у телевизора» они исполняют в собственной манере. Без малейшего подражания Владимиру Высоцкому и его характерных интонаций. Так актеры драмтеатра решили изначально, когда взялись за постановку: играть не Высоцкого, а самих себя. Его такого, каким он живет в их сердцах. И это подчеркивают по ходу действия.«У нас вообще не задействован звукоцех в спектакле - нет ни микрофонов, ни фонограмм. Есть то, что рождается на сцене», - говорит, заведующая музыкальной частью Тульского академического театра драмы Лариса Козлова.Спектакль поставлен на семерых. И в этом особый символизм действия. Высоцкий играл на семиструнной гитаре. Семь нот, семь исполнителей. Идея поговорить о Высоцком на сцене у актера Юрия Богородицкого возникла лет пять назад. В старших классах школы он услышал его впервые по радио. С тех пор поэзия и музыка для него стали частью собственной жизни.«Просто он меня затянул своими текстами, своим темпераментом, своей масштабностью. Как человек мог писать во всех областях так, как будто там был», - рассуждает Богородицкий.Но в спектакле звучит не только сам Высоцкий. Действие начинается с воспоминаний мамы будущего поэта, потом декана факультета, где он учился, и переходит к одной из главных ролей в жизни Владимира Семеновича – Гамлету. Её он начинал не с шекспировских строк, а знаменитым стихотворением Бориса Пастернака.







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