НОВОСТИ | Общество







23.01.2018 12:36 С тульскими рыбаками ведутся профилактические беседы "Вести-Тула"





| фото |



Толщина льда на них сейчас составляет 15-18 см. Этот критерий позволяет находиться на льду группе людей, чем и воспользовались любители зимнего отдыха, в том числе рыбаки.



С отдыхающими и проводятся профилактические беседы о соблюдении мер безопасного поведения на зимних водоемах, а также разъяснялись правила оказания первой помощи пострадавшим на льду.







Сотрудники ГИМС совместно ВОСВОД с целью обеспечения безопасности населения c продолжают патрулировать тульские водоемы. А именно, водохранилище реки Воронка и пруды тульского Центрального парка.Толщина льда на них сейчас составляет 15-18 см. Этот критерий позволяет находиться на льду группе людей, чем и воспользовались любители зимнего отдыха, в том числе рыбаки.С отдыхающими и проводятся профилактические беседы о соблюдении мер безопасного поведения на зимних водоемах, а также разъяснялись правила оказания первой помощи пострадавшим на льду.

Читать @gtrktula

















