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23.01.2018 12:24 В Узловой начнут формировать комфортную городскую среду "Вести-Тула"





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Всего запланировано благоустроить около 170 дворовых территорий, выполнить ремонт асфальтового покрытия дворовых проездов, тротуаров и пешеходных дорожек общей площадью 200 тысяч квадратных метров, заменить более 1500 опор освещения. И обустроить общественные территории: парки культуры и отдыха «Машиностроителей» и «Железнодорожников», - скверы «Ветеранов» и «Мы строим мир». Также в рамках программы появится новый сквер в микрорайоне «Радужный».





Жители Узловой включаются в программу «Формирование комфортной городской среды». От них поступило 80 заявок-проектов. По итогам их оценки и рассмотрения общественной комиссией уже сформирован перечень проектов-победителей для включения в программу на текущий год.Всего запланировано благоустроить около 170 дворовых территорий, выполнить ремонт асфальтового покрытия дворовых проездов, тротуаров и пешеходных дорожек общей площадью 200 тысяч квадратных метров, заменить более 1500 опор освещения. И обустроить общественные территории: парки культуры и отдыха «Машиностроителей» и «Железнодорожников», - скверы «Ветеранов» и «Мы строим мир». Также в рамках программы появится новый сквер в микрорайоне «Радужный».

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