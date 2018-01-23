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НОВОСТИ | Общество



23.01.2018 12:03 В Алексине многодетным семьям обещают сделать дорогу в 2018 году
Анастасия Октябрьская



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«Начинал строить дом для трёх своих дочек, а закончу – когда внуки пойдут», - шутит хозяин этих 12-ти соток Алексей Феселов. Но, увы, доля правды в этой шутке есть. Землю под строительство здесь в Алексине многодетные семьи получили 4 года назад. А коммуникации к участкам подвели лишь к концу прошлого года. «Без воды даже цементный раствор не размешать, ничего. Раздали землю, а в поле даже подъехать люди не могут» - сетует Алексей.

И даже теперь, когда казалось бы, почти все блага цивилизации к участкам подведены, решаются на строительство семейного гнездышка немногие. Из почти 140-ка участков работы начаты лишь на 30-ти. С просьбой сделать дорогу многодетные семьи куда только не обращались. С последними надеждами написали письмо на имя губернатора области.

И вот, наконец, оно дошло до адресата. На заседании правительства Алексей Дюмин призвал к ответу главу местной администрации. Как заверил глава администрации города Алексина Павел Фёдоров, «…в 2018 году работы на улице Мирной начнутся в полном объеме. Пока жители не закончат строительство дорогу сделаем в щебне. В дальнейшем планируем ее асфальтировать». «Ваши обещания должны быть выполнены», - подчеркнул губернатор.

И теперь затяжная проблема строительства должна сдвинуться с мёртвой точки. А у маленькой Ярославы, помимо двух сестёр, наконец, появятся соседи-одногодки.
















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