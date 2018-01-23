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23.01.2018 11:36 В Тульской области хотят существенно повысить производительность труда "Вести-Тула"





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В программе задействованы 13 предприятий. Они должны будут достичь не мене 30% прироста производительности труда без сокращения рабочих мест. Задачи стоят амбициозные и зависят они от показателей в том числе и нашей губернии, как пилотного региона участника.



К слову, не все темы совещания были позитивными. По словам главы региона, анализ работы с обращениями граждан показал, что за последние три месяца отмечено резкое снижение количества принятых муниципальными чиновниками звонков по мобильному телефону, через систему единого контактного центра. «С чем это связано я не знаю. Прошу, чтобы сегодня меня все услышали. В ближайшее время эта ситуация должна быть выправлена», - подчеркнул Алексей Дюмин.

В числе лидеров по повышению производительности труда. Тульский регион вошел в число первых шести областей-участников реализации данной программы. Об этом говорили накануне на оперативном совещании в правительстве региона.В программе задействованы 13 предприятий. Они должны будут достичь не мене 30% прироста производительности труда без сокращения рабочих мест. Задачи стоят амбициозные и зависят они от показателей в том числе и нашей губернии, как пилотного региона участника.К слову, не все темы совещания были позитивными. По словам главы региона, анализ работы с обращениями граждан показал, что за последние три месяца отмечено резкое снижение количества принятых муниципальными чиновниками звонков по мобильному телефону, через систему единого контактного центра. «С чем это связано я не знаю. Прошу, чтобы сегодня меня все услышали. В ближайшее время эта ситуация должна быть выправлена», - подчеркнул Алексей Дюмин.













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