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23.01.2018 11:16 На радиостанциях «Вести ФМ-Тула» и «Радио России-Тула» стартовал новый проект "Вести-Тула"





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Новая программа будет выходить ежемесячно и позволит слушателям задать вопросы о нарушениях прав человека главному эксперту региона. Ведущие и Татьяна Ларина будут вести диалог с разными приглашенными гостями. Первая передача уже вышла в эфир накануне. Гостем студии стал Сергей Костенко, председатель избирательной комиссии Тульской области.



«Наш проект «Школа правовых знаний стартует сегодня в новом формате. – Рассказывает уполномоченный по правам человека в Тульской области Татьяна Ларина. – В студию двух радиостанций тульского филиала ВГТРК мы будем приглашать интересных гостей. Учитывая, что 18 марта этого года состоятся выборы президента России, а избирательное законодательство изменилось, мы решили первый эфир посвятить вопросов обеспечения избирательных прав».



«Я считаю, что любая информация о предстоящих выборах будет крайне полезной, поэтому сразу принял предложение. И огромное спасибо Татьяне Владимировне! Уверен, что новая форма работы себя оправдает», - говорит председатель избирательной комиссии Тульской области Сергей Костенко.

На радиостанциях «Вести ФМ-Тула» и «Радио России-Тула» стартовал новый проект Постоянным гостем теперь станет уполномоченный по правам человека в Тульской области Татьяна Ларина.Новая программа будет выходить ежемесячно и позволит слушателям задать вопросы о нарушениях прав человека главному эксперту региона. Ведущие и Татьяна Ларина будут вести диалог с разными приглашенными гостями. Первая передача уже вышла в эфир накануне. Гостем студии стал Сергей Костенко, председатель избирательной комиссии Тульской области.«Наш проект «Школа правовых знаний стартует сегодня в новом формате. – Рассказывает уполномоченный по правам человека в Тульской области Татьяна Ларина. – В студию двух радиостанций тульского филиала ВГТРК мы будем приглашать интересных гостей. Учитывая, что 18 марта этого года состоятся выборы президента России, а избирательное законодательство изменилось, мы решили первый эфир посвятить вопросов обеспечения избирательных прав».«Я считаю, что любая информация о предстоящих выборах будет крайне полезной, поэтому сразу принял предложение. И огромное спасибо Татьяне Владимировне! Уверен, что новая форма работы себя оправдает», - говорит председатель избирательной комиссии Тульской области Сергей Костенко.









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