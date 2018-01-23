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23.01.2018 10:54 Усыпальница Бобринских признана объектом наследия федерального значения "Вести-Тула"





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Род графов Бобринских оставил заметный след в истории. В Тульской губернии они стали основателями угольной, сахарной, винокуренной промышленности. Основатель династии Алексей Бобринский на пенсии занимался сельским хозяйством, минералогией и астрономией.



Известно, что в сентябре 1921 года эту усыпальницу разграбили, а гробы закопали в общей могиле. В самой же усыпальнице оборудовали склад. Сейчас её начали восстанавливать. Сотрудники музейного комплекса «Бобрики» вместе с волонтерами стараются привести в порядок и пейзажный парк из смешанных пород деревьев, созданный при участии Андрея Тимофеевича Болотова.



Могилу Бобринских местные энтузиасты-краеведы нашли в 2001 году. Через три года на церемонию перезахоронения останков своих предков приезжал из Москвы представитель графской династии Алексей Николаевич Бобринский.











Усыпальница Бобринских, по счастливой случайности дожившая до наших дней, признана объектом наследия федерального значения и взята под госохрану. Умершего в 1813 году в своем родовом имении в Богородицке Алексея Бобринского перезахоронили здесь в 1815-м. Позже тут нашли свое посмертное пристанище и его многочисленные потомки.Род графов Бобринских оставил заметный след в истории. В Тульской губернии они стали основателями угольной, сахарной, винокуренной промышленности. Основатель династии Алексей Бобринский на пенсии занимался сельским хозяйством, минералогией и астрономией.Известно, что в сентябре 1921 года эту усыпальницу разграбили, а гробы закопали в общей могиле. В самой же усыпальнице оборудовали склад. Сейчас её начали восстанавливать. Сотрудники музейного комплекса «Бобрики» вместе с волонтерами стараются привести в порядок и пейзажный парк из смешанных пород деревьев, созданный при участии Андрея Тимофеевича Болотова.Могилу Бобринских местные энтузиасты-краеведы нашли в 2001 году. Через три года на церемонию перезахоронения останков своих предков приезжал из Москвы представитель графской династии Алексей Николаевич Бобринский.

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