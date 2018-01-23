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НОВОСТИ | Общество



23.01.2018 10:54 Усыпальница Бобринских признана объектом наследия федерального значения
"Вести-Тула"



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Усыпальница Бобринских, по счастливой случайности дожившая до наших дней, признана объектом наследия федерального значения и взята под госохрану. Умершего в 1813 году в своем родовом имении в Богородицке Алексея Бобринского перезахоронили здесь в 1815-м. Позже тут нашли свое посмертное пристанище и его многочисленные потомки.

Род графов Бобринских оставил заметный след в истории. В Тульской губернии они стали основателями угольной, сахарной, винокуренной промышленности. Основатель династии Алексей Бобринский на пенсии занимался сельским хозяйством, минералогией и астрономией.

Известно, что в сентябре 1921 года эту усыпальницу разграбили, а гробы закопали в общей могиле. В самой же усыпальнице оборудовали склад. Сейчас её начали восстанавливать. Сотрудники музейного комплекса «Бобрики» вместе с волонтерами стараются привести в порядок и пейзажный парк из смешанных пород деревьев, созданный при участии Андрея Тимофеевича Болотова.

Могилу Бобринских местные энтузиасты-краеведы нашли в 2001 году. Через три года на церемонию перезахоронения останков своих предков приезжал из Москвы представитель графской династии Алексей Николаевич Бобринский.
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