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22.01.2018 19:10 Ярославские курсанты впервые прошли обучение в Тульском КБП Алексей Ерёмин





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«Мы показываем наши самые последние изменения. Они принимают у нас уже конкретную технику, на которой и служат», - рассказал главный конструктор ОАО «Конструкторское бюро приборостроения имени академика А.Г. Шипунова» Валерий Слугин.



Именно здесь, на Тульском КБП, ярославские курсанты своими глазами смогли увидеть, как собирают легендарный комплекс, а самое главное - пообщаться с его создателями, ведь «Панцирь» постоянно модернизируется, и успеть за этими изменениями не может ни один тренажёр.



По словам начальника управления Центра подготовки специалистов ОАО «Конструкторское бюро приборостроения имени академика А.Г. Шипунова» Владимира Мальцева, «поработали на боевых машинах, на тренажёрах, на учебно-моделирующих стендах, которые разработаны специалистами нашего предприятия и преподавателями Центра подготовки. Мы этим занимаемся впервые, но делаем с удовольствием, понимая, какую ответственную задачу должны решать выпускники ярославского училища».



Две с половиной тысячи ярославских курсантов вскоре отправятся охранять воздушное пространство по всей России и даже за её пределами. Больше 20 стран доверили подготовку своих военных (офицеров ПВО) российским преподавателям.



Как рассказал преподаватель Ярославского высшего военного училища противовоздушной обороны Александр Яковлев, «курсанты имели возможность практически выполнить операции, которые будут им необходимы при техническом обслуживании военной техники, при подготовке её к ведению боевых действий, настройках и так далее».



КБП всегда особое внимание уделяло подготовке специалистов, в том числе и тех, кому предстоит работать на технике, созданной в стенах бюро. Сотрудничество между Ярославским училищем и тульским КБ, безусловно, будет продолжено.



Ярославское училище противовоздушной обороны располагает богатой учебной базой: боевые машины, новейшие комплексы, мультимедийные тренажёры, имитирующие процессы любого боевого комплекса. Но получить мастер-класс от создателей легендарного «Панциря» и для них - уникальный шанс.«Мы показываем наши самые последние изменения. Они принимают у нас уже конкретную технику, на которой и служат», - рассказал главный конструктор ОАО «Конструкторское бюро приборостроения имени академика А.Г. Шипунова» Валерий Слугин.Именно здесь, на Тульском КБП, ярославские курсанты своими глазами смогли увидеть, как собирают легендарный комплекс, а самое главное - пообщаться с его создателями, ведь «Панцирь» постоянно модернизируется, и успеть за этими изменениями не может ни один тренажёр.По словам начальника управления Центра подготовки специалистов ОАО «Конструкторское бюро приборостроения имени академика А.Г. Шипунова» Владимира Мальцева, «поработали на боевых машинах, на тренажёрах, на учебно-моделирующих стендах, которые разработаны специалистами нашего предприятия и преподавателями Центра подготовки. Мы этим занимаемся впервые, но делаем с удовольствием, понимая, какую ответственную задачу должны решать выпускники ярославского училища».Две с половиной тысячи ярославских курсантов вскоре отправятся охранять воздушное пространство по всей России и даже за её пределами. Больше 20 стран доверили подготовку своих военных (офицеров ПВО) российским преподавателям.Как рассказал преподаватель Ярославского высшего военного училища противовоздушной обороны Александр Яковлев, «курсанты имели возможность практически выполнить операции, которые будут им необходимы при техническом обслуживании военной техники, при подготовке её к ведению боевых действий, настройках и так далее».КБП всегда особое внимание уделяло подготовке специалистов, в том числе и тех, кому предстоит работать на технике, созданной в стенах бюро. Сотрудничество между Ярославским училищем и тульским КБ, безусловно, будет продолжено.





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