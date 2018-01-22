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22.01.2018 18:47 Тула выполнила очередной план по призыву в армию Вести-Тула





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Семеро молодых людей уклонились от призыва, материалы в отношении них направлены в Следственный комитет. В данный момент сотрудники комиссариата заняты подготовкой к очередному воинскому призыву. Как сообщил начальник отдела военного комиссариата Тульской области Павел Драчевский, «сейчас проходит первоначальная постановка граждан 2001 года рождения на воинский учёт. Есть организованная постановка – через учебные заведения, остальные проходят по спискам, представленным ЖКО. Попрошу последних не портить свою судьбу в будущем, так как всё это приведёт к наличию справки, а не военного билета».



План по призыву в армию в Туле выполнен в полном объёме. Итоги подвели сегодня на оперативном заседании в городской администрации. 488 призывников признаны годными, служить с ограничениями могут 1116 туляков, временно негодны – 137, не могут служить – 33.Семеро молодых людей уклонились от призыва, материалы в отношении них направлены в Следственный комитет. В данный момент сотрудники комиссариата заняты подготовкой к очередному воинскому призыву. Как сообщил начальник отдела военного комиссариата Тульской области Павел Драчевский, «сейчас проходит первоначальная постановка граждан 2001 года рождения на воинский учёт. Есть организованная постановка – через учебные заведения, остальные проходят по спискам, представленным ЖКО. Попрошу последних не портить свою судьбу в будущем, так как всё это приведёт к наличию справки, а не военного билета».







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