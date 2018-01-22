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22.01.2018 18:34 Тульский велогонщик отправится на Чемпионат мира в составе сборной страны Вести-Тула





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Этот этап Кубка мира был заключительным в нынешнем сезоне. По его итогам гонщица команды «Marathon Tula» Мария Аверина стала третьей в общем зачете в дисциплине скретч. Окончательный состав сборной России по велоспорту будет сформирован с учётом результатов чемпионата страны в феврале в Санкт-Петербурге.



Тульский велогонщик Александр Дубченко вошёл в состав национальной сборной на Чемпионат мира на треке, который будет проходить в Голландии с 28 февраля по 4 марта. На этапе Кубка мира в Минске Дубченко в составе сборной России остановился в шаге от пьедестала в командном спринте, а в кейрине стал седьмым.Этот этап Кубка мира был заключительным в нынешнем сезоне. По его итогам гонщица команды «Marathon Tula» Мария Аверина стала третьей в общем зачете в дисциплине скретч. Окончательный состав сборной России по велоспорту будет сформирован с учётом результатов чемпионата страны в феврале в Санкт-Петербурге.

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