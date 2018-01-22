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22.01.2018 18:24 Американское издание назвало тульский «Панцирь-С» идеальным оружием Вести-Тула





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«Панцири С-400» на шасси грузовика для большей мобильности несут вооружение из двух 30-миллиметровых пушек, каждая из которых способна делать до 40 выстрелов в секунду, а также 12 зенитных ракет. Во время конфликта в Сирии эти комплексы неоднократно поражали различные ракеты и беспилотники. Так, в декабре прошлого года они сбили две ракеты, которые выпустили боевики по авиабазе Хмеймим.



В ночь на 6 января боевики вновь попытались атаковать Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе, запустив 13 ударных беспилотников. Российские военные смогли перехватить контроль над шестью аппаратами, а семь уничтожили комплексы «Панцирь-С».



Иностранные военные эксперты высоко оценили российский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С», который производят на тульском КБ приборостроения. В США в статье издания «National Interest» его назвали идеальным оружием для отражения массированных атак с применением беспилотников, аналогов которому у Соединенных Штатов нет.«Панцири С-400» на шасси грузовика для большей мобильности несут вооружение из двух 30-миллиметровых пушек, каждая из которых способна делать до 40 выстрелов в секунду, а также 12 зенитных ракет. Во время конфликта в Сирии эти комплексы неоднократно поражали различные ракеты и беспилотники. Так, в декабре прошлого года они сбили две ракеты, которые выпустили боевики по авиабазе Хмеймим.В ночь на 6 января боевики вновь попытались атаковать Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе, запустив 13 ударных беспилотников. Российские военные смогли перехватить контроль над шестью аппаратами, а семь уничтожили комплексы «Панцирь-С».

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