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НОВОСТИ | Общество



22.01.2018 17:25 В Туле стараются оперативно убирать снег после обращений жителей
Вести-Тула

В Туле стараются оперативно убирать снег после обращений жителей

| фото |
В связи с усилением в последние несколько дней снегопада в Туле всё активнее принимаются меры по уборке городских территорий. Об этом сегодня на оперативном совещании в администрации оружейной столицы сообщила начальник Управления по благоустройству Татьяна Матвеева.

Около ста единиц техники задействованы в работе, 155 человек осуществляют уборку вручную на остановках и улицах. По словам Матвеевой, «Управлением по благоустройству за отчётный период было проведено 17 выездных проверок, выявлено 30 замечаний. 25 замечаний устранено своевременно, в работе находятся пять. С 19 по 21 января по снегу поступило 41 обращение, 39 устранено, два в работе».

Обсуждалась также актуальная сейчас тема отопления. На данный момент зафиксировано 30 обращений с жалобами на предоставление услуг теплоснабжения ненадлежащего качества.

Как сообщил начальник Главного управления администрации Тулы по Центральному территориальному округу Александр Ёлкин, «по всем обращениям была осуществлена проверка, выявлены факты несоответствия температурного режима. На сетях теплоснабжения ликвидированы четыре аварии силами «Тулатеплосети». Все работы завершены в нормативные сроки».
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