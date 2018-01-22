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22.01.2018 17:04 В Туле трое мужчин получили большие сроки за убийство таксиста Вести-Тула





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Установлено, что в ночь с 27 на 28 ноября 2016 года около Московского вокзала трое мужчин по телефону вызвали такси. Водитель, отъехав недалеко от вокзала, потребовал оплатить проезд, пояснив, что в случае отказа он их не повезет. После этого один из пассажиров верёвкой стал душить водителя, в то время как двое других удерживали его за руки.



Когда таксист потерял сознание, его выкинули на безлюдной обочине, а сами направились в сторону Московской области, где и были задержаны сотрудниками ДПС. Спустя некоторое время потерпевшего обнаружили прохожие. Он был доставлен в больницу, где спустя несколько дней скончался. Приговор суда в законную силу не вступил.



В Туле трое мужчин (один из Тамбовской области и двое из Пермского края) приговорены к длительным срокам (от 15 с половиной до 19 лет лишения свободы) с отбыванием в исправительной колонии строгого режима за убийство таксиста в Туле.Установлено, что в ночь с 27 на 28 ноября 2016 года около Московского вокзала трое мужчин по телефону вызвали такси. Водитель, отъехав недалеко от вокзала, потребовал оплатить проезд, пояснив, что в случае отказа он их не повезет. После этого один из пассажиров верёвкой стал душить водителя, в то время как двое других удерживали его за руки.Когда таксист потерял сознание, его выкинули на безлюдной обочине, а сами направились в сторону Московской области, где и были задержаны сотрудниками ДПС. Спустя некоторое время потерпевшего обнаружили прохожие. Он был доставлен в больницу, где спустя несколько дней скончался. Приговор суда в законную силу не вступил.

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