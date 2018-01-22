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|22.01.2018 13:46 Туляки увидят «Загадочную Африку»
|"Вести-Тула"
В выставочном зале на Красноармейском проспекте открылась выставка под названием «Загадочная Африка». На ней представлены живописные работы москвичей: художника Дмитрия Дубровина и фотографа Александра Иванова.
А ещё вниманию посетителей представлены ритуальные и бытовые предметы африканских племён, собранные Дмитрием Николаевичем в его путешествиях по жарким странам, а затем переданные в дар нашему художественному музею.
Ну, а вся экспозиция в целом обрушивает на зрителя такое буйство красок, жизни, невероятного разнообразия природы, что лучше один раз увидеть.
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