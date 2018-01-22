Матвей:
Путь к жизни
Чудо-коза:
Молоко-мороженое
Отцы и дети:
Отравление метанолом
Зарплата чиновников:
Все лучшее - детям


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
ВЫПУСКИ "РОССИЯ 24-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



22.01.2018 13:33 Коллекция дома-музея Вересаева пополнилась уникальными экспонатами
Татьяна Голубова



| фото |
Каждый предмет, каждая мелочь здесь бесценны. Старые шахматы, выцветший халат или потертая пепельница. У каждого экспоната своя, особенная, история, связанную с жизнью Викентия Викентьевича Вересаева.

«Вот, например, печатная машинка фирмы «Европа», которая принадлежала Вересаеву. На ней он перепечатывал свои произведения. А вот его личная шкатулка, в которой хранится фотография отца Вересаева – Викентия Смидовича», - рассказывает заведующая домом-музеем В.В.Вересаева Виктория Ткач.

Первое, что бросается в глаза, конечно, большая библиотека писателя. В том, что все книги им прочитаны, сомневаться не приходится: почти в каждой есть пометки, сделанные его рукой. Он отмечал самые впечатлившие его мысли, дополнял своими, ставил восклицательные знаки, тут же, по ходу, переводил.

Ну, и как тут не обратиться к добрым традициям этой тульской семьи? Посетители музея теперь смогут угоститься чаем «по- вересаевски», что особенно приятно зимней порой. Готовится он по старинному рецепту. Тогда с разных концов тульской губернии собирались разные виды трав и заваривались в особом сочетании. Этому правилу музейщики следуют и сегодня, стараясь воссоздать подлинную атмосферу тульского дворянского чаепития.
АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Вести в любой точке мира
Агровестник
Портреты
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Я - мама!
Путёвка в ад
Время ответа
Будьте здоровы!
Профессия - оружейник
Программа Галины Цой
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2018 ГТРК «Тула». Государственный интернет-канал «Россия» (свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-59166 от 22.08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (ВГТРК). Главный редактор Главной редакции ГИК «Россия» - Панина Елена Валерьевна. Редакторы ГТРК – Лиханов Николай Владимирович, Игнатов Игорь Витальевич. Тел. +7 (4872) 56-53-82, 36-33-02. Электронная почта: nick@tula.rfn.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .