НОВОСТИ | Общество







22.01.2018 13:33 Коллекция дома-музея Вересаева пополнилась уникальными экспонатами Татьяна Голубова





| фото |



«Вот, например, печатная машинка фирмы «Европа», которая принадлежала Вересаеву. На ней он перепечатывал свои произведения. А вот его личная шкатулка, в которой хранится фотография отца Вересаева – Викентия Смидовича», - рассказывает заведующая домом-музеем В.В.Вересаева Виктория Ткач.



Первое, что бросается в глаза, конечно, большая библиотека писателя. В том, что все книги им прочитаны, сомневаться не приходится: почти в каждой есть пометки, сделанные его рукой. Он отмечал самые впечатлившие его мысли, дополнял своими, ставил восклицательные знаки, тут же, по ходу, переводил.



Ну, и как тут не обратиться к добрым традициям этой тульской семьи? Посетители музея теперь смогут угоститься чаем «по- вересаевски», что особенно приятно зимней порой. Готовится он по старинному рецепту. Тогда с разных концов тульской губернии собирались разные виды трав и заваривались в особом сочетании. Этому правилу музейщики следуют и сегодня, стараясь воссоздать подлинную атмосферу тульского дворянского чаепития.





Каждый предмет, каждая мелочь здесь бесценны. Старые шахматы, выцветший халат или потертая пепельница. У каждого экспоната своя, особенная, история, связанную с жизнью Викентия Викентьевича Вересаева.«Вот, например, печатная машинка фирмы «Европа», которая принадлежала Вересаеву. На ней он перепечатывал свои произведения. А вот его личная шкатулка, в которой хранится фотография отца Вересаева – Викентия Смидовича», - рассказывает заведующая домом-музеем В.В.Вересаева Виктория Ткач.Первое, что бросается в глаза, конечно, большая библиотека писателя. В том, что все книги им прочитаны, сомневаться не приходится: почти в каждой есть пометки, сделанные его рукой. Он отмечал самые впечатлившие его мысли, дополнял своими, ставил восклицательные знаки, тут же, по ходу, переводил.Ну, и как тут не обратиться к добрым традициям этой тульской семьи? Посетители музея теперь смогут угоститься чаем «по- вересаевски», что особенно приятно зимней порой. Готовится он по старинному рецепту. Тогда с разных концов тульской губернии собирались разные виды трав и заваривались в особом сочетании. Этому правилу музейщики следуют и сегодня, стараясь воссоздать подлинную атмосферу тульского дворянского чаепития.







Читать @gtrktula

















