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22.01.2018 13:05 В 2017 году африканская чума свиней обошла Тульскую область стороной "Вести-Тула"





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Как рассказал председатель комитета Тульской области по охоте и рыболовству Алексей Королев «…совместно с ветеринарными службами проводились мероприятия по недопущению заболеваний. В целях профилактики было выложено 90 тысяч доз вакцины против бешенства плотоядных животных».



Итоги работы комитета по охоте и рыболовству за 2017-й год подвели на заседании правительства Тульской области. В регионе зарегистрировано более 40 тысяч охотников. На территории области насчитывается 28 общедоступных охотничьих хозяйств в 16 районах. За охотничий сезон ими было добыто более 11 тысяч животных, среди которых лисицы, зайцы, косули и другие звери.Как рассказал председатель комитета Тульской области по охоте и рыболовству Алексей Королев «…совместно с ветеринарными службами проводились мероприятия по недопущению заболеваний. В целях профилактики было выложено 90 тысяч доз вакцины против бешенства плотоядных животных».















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