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НОВОСТИ | Общество



22.01.2018 12:54 Инфекционно-диагностическое отделение больницы №11 в Туле вновь принимает пациентов
Мария Кузнецова



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Инфекционно-диагностическое отделение больницы №11 примет первых пациентов уже сегодня. Его закрыли два года назад - здание не соответствовало никаким нормам. Пациентов принимали другие больницы, многих везли даже в Новомосковск.

Сейчас здесь одиннадцать палат на 32 человека. В отделении современная система очистки воздуха, изолированные палаты, отдельные входы в боксы. Для больницы купили передвижные аппараты: цифровой рентген и УЗИ. Во всех помещениях воздух обеззараживают. По словам главного врача ГУЗ «Городская больница №11 г. Тулы» Спартака Могильникова, «…условия и для пациентов, и для персонала больницы созданы комфортные. Так, например, для персонала есть душевые кабины».

Врачи, которые работали до закрытия - вернулись в отделение в качестве дежурных. Но здесь надеются, что увидев условия, медики придут насовсем. Нужны еще два врача. Их подготовит Тульский мединститут - выучит терапевтов на инфекционистов. Открытию отделения это не мешает. «Очень хорошо, что мы начинаем год с открытия лечебного учреждения. Для нас это долгожданное событие», - отметил министр здравоохранения Тульской области Андрей Третьяков.

В отделение будут привозить людей, заболевших краснухой, кишечной инфекцией, корью, ветряной оспой и другими воздушно-капельными инфекциями.














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