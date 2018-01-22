НОВОСТИ | Общество







22.01.2018 12:36 Туляки могут подать заявку на благоустройство общественных пространств "Вести-Тула"





| фото |



В прошлом году благодаря этой программе было благоустроено 163 дворовые территории и 17 мест общего пользования. Ставится задача до 2022 года привести в порядок основные городские пространства и дворовые территории. И многое здесь зависит от жителей: ведь решение о том, какие дворы нуждаются в благоустройстве и какие именно работы необходимы, принимают они.



Все заявки на предстоящий год предстоит рассмотреть общественным муниципальным комиссиям. В их состав входят сотрудники управления благоустройства города, территориальных округов, жители, руководители ТОСов. После отбора заявок, горожанам останется проголосовать за тот или иной объект.







В Туле продолжается прием заявок на благоустройство общественных пространств в рамках программы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы». До конца января горожане могут направлять свои предложения в главные управления своего территориального округа или на электронную почту gorsreda@cityadm.tula.ru.В прошлом году благодаря этой программе было благоустроено 163 дворовые территории и 17 мест общего пользования. Ставится задача до 2022 года привести в порядок основные городские пространства и дворовые территории. И многое здесь зависит от жителей: ведь решение о том, какие дворы нуждаются в благоустройстве и какие именно работы необходимы, принимают они.Все заявки на предстоящий год предстоит рассмотреть общественным муниципальным комиссиям. В их состав входят сотрудники управления благоустройства города, территориальных округов, жители, руководители ТОСов. После отбора заявок, горожанам останется проголосовать за тот или иной объект.

Читать @gtrktula

















