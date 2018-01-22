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НОВОСТИ | Общество



22.01.2018 12:36 Туляки могут подать заявку на благоустройство общественных пространств
"Вести-Тула"



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В Туле продолжается прием заявок на благоустройство общественных пространств в рамках программы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы». До конца января горожане могут направлять свои предложения в главные управления своего территориального округа или на электронную почту gorsreda@cityadm.tula.ru.

В прошлом году благодаря этой программе было благоустроено 163 дворовые территории и 17 мест общего пользования. Ставится задача до 2022 года привести в порядок основные городские пространства и дворовые территории. И многое здесь зависит от жителей: ведь решение о том, какие дворы нуждаются в благоустройстве и какие именно работы необходимы, принимают они.

Все заявки на предстоящий год предстоит рассмотреть общественным муниципальным комиссиям. В их состав входят сотрудники управления благоустройства города, территориальных округов, жители, руководители ТОСов. После отбора заявок, горожанам останется проголосовать за тот или иной объект.













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