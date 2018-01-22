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22.01.2018 11:55 В регионе стали чаще заключать официальные браки "Вести-Тула"





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При этом первые дети в семьях составили 41%, вторые - 39%, третьи - 13, четвертые и последующие - семь процентов. Больше половины новорожденных - мальчики, 49% - девочки, 114 пар двойняшек и 3 тройни. При государственной регистрации рождения каждому новорожденному туляку вручался знак правительства Тульской области «Родившемуся на Тульской земле», а родителям новорожденных - поздравительный адрес губернатора Тульской области







В минувшем году 100-летний юбилей своего ведомства отмечали сотрудники органов ЗАГС России. Итоги их работы в Тульской области выглядят так: за 2017-й год было зарегистрировано более 58 тысяч актов гражданского состояния, из них 13603 - это акты о рождении.При этом первые дети в семьях составили 41%, вторые - 39%, третьи - 13, четвертые и последующие - семь процентов. Больше половины новорожденных - мальчики, 49% - девочки, 114 пар двойняшек и 3 тройни. При государственной регистрации рождения каждому новорожденному туляку вручался знак правительства Тульской области «Родившемуся на Тульской земле», а родителям новорожденных - поздравительный адрес губернатора Тульской области

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