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22.01.2018 11:50 В Тульской области заработала горячая линия по гриппу и ОРВИ "Вести-Тула"





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Сотрудники «Центра гигиены и эпидемиологии в Тульской области» ответят на вопросы о мерах профилактики, правилах ношения масок, необходимости соблюдения температурного режима в помещениях социальной инфраструктуры, дадут рекомендации родителям, как уберечь детей от заболеваний в период эпидподъема. Получать консультацию можно будет до 16.00 часов по телефонам районных подразделений управления.





По данным Роспотребнадзора, эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в Тульской области вполне благополучная, но обычно в январе отмечается ежегодный подъем заболеваемости. Чтобы защитить свое здоровье, напоминают специалисты, следует соблюдать меры профилактики. Сегодня открывается горячая линия по этим заболеваниям.Сотрудники «Центра гигиены и эпидемиологии в Тульской области» ответят на вопросы о мерах профилактики, правилах ношения масок, необходимости соблюдения температурного режима в помещениях социальной инфраструктуры, дадут рекомендации родителям, как уберечь детей от заболеваний в период эпидподъема. Получать консультацию можно будет до 16.00 часов по телефонам районных подразделений управления.

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