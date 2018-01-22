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22.01.2018 11:37 В Тульской области в ДТП погибли пять человек "Вести-Тула"





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В результате двое пассажиров иномарки - мужчина и четырех летняя девочка госпитализированы, а женщина и восьмилетняя девочка получили травмы, несовместимые с жизнью. В отечественной легковушке трое погибших - водитель и две женщины.





Пятеро человек погибли (в том числе один ребёнок), двое - пострадали. Серьёзная авария произошла накануне в половине восьмого вечера на 12-ом км автодороги «Ивановка-Грибоедово». Здесь столкнулись Nissan и ВАЗ.В результате двое пассажиров иномарки - мужчина и четырех летняя девочка госпитализированы, а женщина и восьмилетняя девочка получили травмы, несовместимые с жизнью. В отечественной легковушке трое погибших - водитель и две женщины.

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