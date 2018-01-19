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|19.01.2018 19:28 По факту смерти туляка от менингита возбуждено уголовное дело
|Вести-Тула
В Туле по результатам проверки, проведенной по сообщению в СМИ о ненадлежащем оказании медицинской помощи мужчине, который впоследствии скончался от менингита, возбуждено уголовное дело. По версии следствия, 5 января 2018 года в одной из больниц города Тулы скончался 25-летний мужчина, госпитализированный 25 декабря 2017 года после неоднократных вызовов бригады скорой медицинской помощи и неоднократных осмотров медицинскими работниками.
Смерть мужчины наступила в результате допущенных дефектов оказания ему по месту жительства медицинской помощи. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
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