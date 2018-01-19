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НОВОСТИ | Общество



19.01.2018 19:19 Ремонт трамвайных путей на Оборонной планируют завершить в феврале
Вести-Тула

Ремонт трамвайных путей на Оборонной планируют завершить в феврале

| фото |
На улице Оборонной в Туле ремонтируют трамвайные пути. Изношенную плитку меняют на новую, местами зальют асфальт. Ремонт идёт на участке от улицы Советской до трамвайного депо. Работы будут проводиться до середины февраля 2018 года. Автомобилисты должны быть предельно внимательными на этом участке.

Трамваи ходят в обычном режиме. Как сообщил директор МКП «Тулгорэлектротранс» Алексей Марушкин, «снятие старой плитки ведётся в ночное время, заливка – днём. Движению транспорта ремонт мешать не будет».
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