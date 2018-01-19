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19.01.2018 18:58 Минздрав и Роспотребнадзор: Эпидемии менингита в Туле нет Вести-Тула





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По словам руководителя Управления Роспотребнадзора по Тульской области Александра Ломовцева, «ни в одном из последних очагов менингита повторных заражений нет. Где надо - люди обследованы, привиты. Это грустная картина, но распространения инфекции не происходит. Страха не должно быть».





«Даже если два случая мы имеем, пусть их не будет больше, - говорит министр здравоохранения Тульской области Андрей Третьяков. - Мной подписан приказ по ведомственному разбору первого и второго случаев – как диагностировали, как работали медики, какое лечение проводилось».



В Роспотребнадзоре и Минздраве региона заявили, что эпидемии менингококковой инфекции в Туле нет. С начала года от менингита умерли двое туляков. Обычно в регионе за год менингококк уносит жизни 4-6 человек. Глобальной системы профилактики менингитов нет.По словам руководителя Управления Роспотребнадзора по Тульской области Александра Ломовцева, «ни в одном из последних очагов менингита повторных заражений нет. Где надо - люди обследованы, привиты. Это грустная картина, но распространения инфекции не происходит. Страха не должно быть».«Даже если два случая мы имеем, пусть их не будет больше, - говорит министр здравоохранения Тульской области Андрей Третьяков. - Мной подписан приказ по ведомственному разбору первого и второго случаев – как диагностировали, как работали медики, какое лечение проводилось».





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