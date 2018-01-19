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НОВОСТИ | Общество



19.01.2018 18:41 Жители улиц Фрунзе и Д. Ульянова устали жаловаться на торговлю под их окнами
Вести-Тула

Жители улиц Фрунзе и Д. Ульянова устали жаловаться на торговлю под их окнами

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От жителей тульских улиц Фрунзе и Дмитрия Ульянова не перестают поступать жалобы о развалах, которые регулярно появляются у них под окнами. Мешает не только лишний шум, но и ежедневный мусор, что оставляют продавцы после себя. Бороться с несанкционированной торговлей приходится регулярными рейдами.

Только в неделю составляется как минимум 10 протоколов на нарушителей. С этого года штрафы за несанкционированную торговлю выросли и составляют до 5000 рублей. Как сообщила заместитель начальника Главного управления по Советскому территориальному округу Тулы Людмила Фомичёва, «со стороны ярмарки на Фрунзе идёт предложение перейти на их территорию. Как они нам говорят, места предоставляют от 0 до 50 рублей».
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