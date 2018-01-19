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НОВОСТИ | Общество



19.01.2018 17:47 В Туле дворы проверили на чистоту
Вести-Тула

В Туле за минувшие сутки выпало большое количество снега

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В Туле за минувшие сутки выпало большое количество снега, в связи с чем сегодня с утра был проведён рейд по дворам. Впрочем, проверка работы управляющих компаний проводится регулярно. На исправление ситуации даются сутки. Если компания не предпримет никаких действий, то ей высылается уведомление, а оно уже грозит штрафом в размере от 100 до 300 тысяч рублей за административное правонарушение.

Также по правилам благоустройства предусмотрена уборка крыш от сосулек и наледи. Как сообщила заместитель начальника Управления по административно-техническому надзору Алина Кабирова, «дворы в идеале по Правилам благоустройства должны быть убраны до усовершенствованного покрытия. Если это асфальт, то они должны быть расчищены до асфальта. Если есть необходимость обработки противогололёдными материалами, реагентами, то они должны быть обработаны. Убирается входная группа, тротуары и проезжая часть».













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