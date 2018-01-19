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19.01.2018 17:14 В Тульской области планируется увеличить штраф за незаконный выброс мусора Вести-Тула





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В частности, депутаты намерены увеличить размер штрафа за сброс, сжигание мусора и иных отходов вне специально отведенных для этого мест. Новый документ уже принят в первом чтении региональным парламентом.





Минимальный размер штрафа за незаконный сброс мусора для физических лиц в Тульском регионе увеличат до 4500 рублей. Сейчас эта сумма на 2000 рублей меньше. Такие изменения в закон об административных правонарушениях предложили внести тульские парламентарии.В частности, депутаты намерены увеличить размер штрафа за сброс, сжигание мусора и иных отходов вне специально отведенных для этого мест. Новый документ уже принят в первом чтении региональным парламентом.

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