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19.01.2018 16:08 За тульских молодых педагогов первоначальный взнос по ипотеке заплатит государство Вести-Тула





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Важно, что стать участниками программы смогут учителя в возрасте до 35 лет, работающие на постоянной основе и имеющие стаж не менее одного года. Приём документов начнётся в понедельник, 22 января и продлится до 22 февраля 2018 года. Телефон для справок, а также подробная информация размещены на сайте министерства образования Тульской области.





Педагоги могут принять участие в программе специального ипотечного жилищного кредитования. Региональное министерство образования начинает приём документов. По условиям программы, государство предоставит поддержку на погашение первоначального взноса по кредиту на покупку жилья, но не более 20% от его стоимости.Важно, что стать участниками программы смогут учителя в возрасте до 35 лет, работающие на постоянной основе и имеющие стаж не менее одного года. Приём документов начнётся в понедельник, 22 января и продлится до 22 февраля 2018 года. Телефон для справок, а также подробная информация размещены на сайте министерства образования Тульской области.

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