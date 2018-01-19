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19.01.2018 15:42 В Туле водитель автомобиля въехала в столб Вести-Тула





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В Алексине водитель автомобиля «Хёндай» выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с «KIA». Женщина из первого автомобиля с различными травмами была госпитализирована.







В Туле на Орловском шоссе женщина за рулём автомобиля «Мицубиси Лансер» не справилась с управлением и совершила наезд на опору ЛЭП. В результате ДТП женщина-пассажир иномарки была госпитализирована, а годовалому мальчику оказана медпомощь. В момент аварии ребёнок находился в детском удерживающем устройстве.В Алексине водитель автомобиля «Хёндай» выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с «KIA». Женщина из первого автомобиля с различными травмами была госпитализирована.

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