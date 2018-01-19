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19.01.2018 13:30 Каждый год фонды музея «Куликово поле» дополняют новые предметы
Елена Панова



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Из осколков мастер реставратор как пазл собирает керамическую форму. Процесс восстановления предмета длительный, иногда растягивается на месяцы. Фрагменты приходится выбирать из целой груды черепков. Их сравнивают по текстуре, толщине, цвету. Но собрать артефакт целиком удается крайне редко.

«При раскопках мы находим много материала, но реставрируют не все. Обычно мы работаем с чем-то выдающимся. Например, вот такой горшок, он зрелищный», - говорит реставратор Екатерина Герасимова.

Первый этап реставрации начинается уже в полях. Во время археологических раскопок. Фрагменты керамики чистят и сортируют. Впрочем, керамические артефакты для археологов никогда не были редкостью. Главная ценность таких находок – научная. Через них историки узнают детали быта людей, живших на этой территории.

«У этого горшка, например, нет донной части, есть только верхняя. – Рассказывает заведующий отделом археологических исследований Государственного музея-заповедника «Куликово поле» Алексей Воронцов. – Для археолога это важный образец довольно ценного сосуда, который имеет большую научную значимость. Но лепить фантазию и ставить для обзора посетителей музея никто не будет. Поэтому в коллекции он сохраниться в таком виде».

В руках реставратора – инструменты строительные и медицинские. Скальпелей – целый набор. Но больше всего позаимствовали у стоматологов. Бор-машина, всевозможные крючки, и даже масса, которой делают слепки с зубов. В реставрации она используется с теми же целями.

Сейчас, в зимнее время, вся научная работа происходит здесь, в лаборатории. Находок за сезон сделали сотни. Их еще предстоит изучить специалистам. Ведь история – наука точная, и не терпит сослагательного наклонения.















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