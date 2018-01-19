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19.01.2018 13:13 В Тульской области крещенские купания прошли без происшествий "Вести-Тула"





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Температура в областной столице минувшей ночью была далека от легендарных крещенских морозов. Термометры показывали всего - 3, - 4 градуса. Водоемы, при таких незначительных температурах промерзли лишь на 18 сантиметров, А это минимально допустимая спасателями толщина льда для таких мероприятий.



Учитывая это выходить на лед одновременно разрешили не более десятку человек, Впрочем настроения это никому не испортило.







Самыми массовыми крещенские купания по традиции стали на прудах Белоусовского парка Тулы, куда пришли от полутора до двух тысяч туляков.Температура в областной столице минувшей ночью была далека от легендарных крещенских морозов. Термометры показывали всего - 3, - 4 градуса. Водоемы, при таких незначительных температурах промерзли лишь на 18 сантиметров, А это минимально допустимая спасателями толщина льда для таких мероприятий.Учитывая это выходить на лед одновременно разрешили не более десятку человек, Впрочем настроения это никому не испортило.

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