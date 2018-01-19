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НОВОСТИ | Общество



19.01.2018 13:13 В Тульской области крещенские купания прошли без происшествий
"Вести-Тула"



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Самыми массовыми крещенские купания по традиции стали на прудах Белоусовского парка Тулы, куда пришли от полутора до двух тысяч туляков.

Температура в областной столице минувшей ночью была далека от легендарных крещенских морозов. Термометры показывали всего - 3, - 4 градуса. Водоемы, при таких незначительных температурах промерзли лишь на 18 сантиметров, А это минимально допустимая спасателями толщина льда для таких мероприятий.

Учитывая это выходить на лед одновременно разрешили не более десятку человек, Впрочем настроения это никому не испортило.













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