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19.01.2018 13:01 Митрополит Тульский и Ефремовский Алексий совершил чин Великого освящения воды "Вести-Тула"





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Православные патриархи считают эту воду великой святыней, которую следует почерпнуть и хранить с большим благоговением, а принимать с верою и молитвой. По особой нужде в помощи Божией – при недугах или нападениях злых сил – пить ее можно и нужно, не колеблясь, в любое время.



При благоговейном отношении святая вода остается свежей и приятной на вкус долгое время. Хранить ее следует в отдельном месте, лучше рядом с домашним иконостасом.





Сегодня ранним утром митрополит Тульский и Ефремовский Алексий совершил в Туле чин Великого освящения воды. В течение всего дня в храмы будут приходить люди, чтобы набрать крещенской воды.Православные патриархи считают эту воду великой святыней, которую следует почерпнуть и хранить с большим благоговением, а принимать с верою и молитвой. По особой нужде в помощи Божией – при недугах или нападениях злых сил – пить ее можно и нужно, не колеблясь, в любое время.При благоговейном отношении святая вода остается свежей и приятной на вкус долгое время. Хранить ее следует в отдельном месте, лучше рядом с домашним иконостасом.

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