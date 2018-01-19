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19.01.2018 12:53 Тулу очищают от выпавшего накануне снега "Вести-Тула"





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Сегодня сотрудниками управления по административно-техническому надзору будут обследованы придомовые территории на предмет расчистки входных групп, проезжей части, пешеходных дорожек от снега и наледи. За нарушение Правил благоустройства налагается штраф на юридических лиц в размере от 100 до 300 тысяч рублей.





Тула и окрестности активно очищаются от последствий вчерашней метели. Глава администрации города Евгений Авилов поручил уделить особое внимание уборке подъездных путей к храмам, парковочных карманов, обработке реагентом остановочных павильонов, пешеходных дорожек, вывозу снега.Сегодня сотрудниками управления по административно-техническому надзору будут обследованы придомовые территории на предмет расчистки входных групп, проезжей части, пешеходных дорожек от снега и наледи. За нарушение Правил благоустройства налагается штраф на юридических лиц в размере от 100 до 300 тысяч рублей.

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