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19.01.2018 12:36 Подъезд дома в одном из посёлков Большой Тулы заполняют нечистоты Алексей Еремин





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Управляющая компания не сразу, но всё же вмешалась в ситуацию. Поставили насос, но тот работает от случая к случаю, да и с таким потоком канализационных вод, просто не справляется. Приступить к ремонту, замене сгнивших коммуникаций, тоже не получается. Собственник одной из квартир категорически отказывается пускать на порог своего жилища коммунальщиков. Те, в свою очередь обратились в суд и 19 декабря дело выиграли.



По словам начальника главного управления по Центральному территориальному округу администрации города Тулы Александра Ёлкина, «…после вступления решения суда в законную силу, судебные приставу выйдут на место с нарядом полиции и вскроют квартиру. Управляющая компания получит возможность провести ремонтные работы».



Впрочем, такие случаи, когда собственники становятся причиной страданий своих соседей в регионе не редки. «Их не тысячи, не сотни, но десятки. – Рассказывает начальник государственной жилищной инспекции Тульской области Алексей Бирюлин. – Самый простой выход – попытаться договориться с самим собственником. Убедить своих соседей обеспечить доступ. Если не получается, то УК берет дело в свои руки и обращается с исковым заявлением в суд». Коммунальная страшилка только набирает обороты, но, похоже, и её решение уже не за горами. Осталось немного подождать и потерпеть.

Утонуть в нечистотах пытаясь просто выйти из дома для жителей этого дома - вполне себе реальная перспектива. За окном пусть и не большой, но минус, однако зловонная жижа в подъезде не замерзает. Началась эта история ещё летом прошлого года - зловонные лужи зацвели всеми цветами радуги. «Практически ежедневно ходила в управляющую компанию. Они уверяли меня, что это засор», - говорит жительница дома в поселке Комсомольский Татьяна Осипова.Управляющая компания не сразу, но всё же вмешалась в ситуацию. Поставили насос, но тот работает от случая к случаю, да и с таким потоком канализационных вод, просто не справляется. Приступить к ремонту, замене сгнивших коммуникаций, тоже не получается. Собственник одной из квартир категорически отказывается пускать на порог своего жилища коммунальщиков. Те, в свою очередь обратились в суд и 19 декабря дело выиграли.По словам начальника главного управления по Центральному территориальному округу администрации города Тулы Александра Ёлкина, «…после вступления решения суда в законную силу, судебные приставу выйдут на место с нарядом полиции и вскроют квартиру. Управляющая компания получит возможность провести ремонтные работы».Впрочем, такие случаи, когда собственники становятся причиной страданий своих соседей в регионе не редки. «Их не тысячи, не сотни, но десятки. – Рассказывает начальник государственной жилищной инспекции Тульской области Алексей Бирюлин. – Самый простой выход – попытаться договориться с самим собственником. Убедить своих соседей обеспечить доступ. Если не получается, то УК берет дело в свои руки и обращается с исковым заявлением в суд». Коммунальная страшилка только набирает обороты, но, похоже, и её решение уже не за горами. Осталось немного подождать и потерпеть.









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