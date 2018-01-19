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19.01.2018 12:11 Тульский морж: после проруби я чувствую себя птицей Полина Ермолаева





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«После проруби я чувствую себя птицей. Пусть такое состояние длиться недолго, но только ради него стоит моржевать. Да и медики говорят, что купание в ледяной воле полезно для здоровья», - говорит Владислав Шевцов. По профессии он инженер-конструктор. Шутит, мол, эффект от процедуры на компьютерном языке – очистка кеша… Может и не шутка – из проруби наши купальщики не выходили, а почти вылетали, не утяжеленные никакими сорными мыслями.



Для того, чтобы купание в проруби пошло на пользу, не стоит торопить события, уверяют профессионалы. Только в хорошем здравии, только с добрыми мыслями, с запасом теплой одежды и вкусного чая – это путь к правильному и безопасному моржеванию! И еще один важный совет от опытных товарищей. «Мы рекомендуем не купаться в одиночку. – Говорит государственный инспектор по маломерным судам Сергей Верхокамкин. – Что, если что-то случится кто-то мог оказать помощь».



Не редкость, что именно Крещенская ночь, словно по волшебству, превращает человека в моржа! Главное, подойди к этой процедуре с умом и искренней верой. Тогда ледяная водица, действительно, окажется святой.



То, что нам замерзающим горожанам кажется пределом человеческих возможностей – им, людям подготовленным и идейным, дает суперсилу! Однажды попробовав – остаешься моржом навсегда.«После проруби я чувствую себя птицей. Пусть такое состояние длиться недолго, но только ради него стоит моржевать. Да и медики говорят, что купание в ледяной воле полезно для здоровья», - говорит Владислав Шевцов. По профессии он инженер-конструктор. Шутит, мол, эффект от процедуры на компьютерном языке – очистка кеша… Может и не шутка – из проруби наши купальщики не выходили, а почти вылетали, не утяжеленные никакими сорными мыслями.Для того, чтобы купание в проруби пошло на пользу, не стоит торопить события, уверяют профессионалы. Только в хорошем здравии, только с добрыми мыслями, с запасом теплой одежды и вкусного чая – это путь к правильному и безопасному моржеванию! И еще один важный совет от опытных товарищей. «Мы рекомендуем не купаться в одиночку. – Говорит государственный инспектор по маломерным судам Сергей Верхокамкин. – Что, если что-то случится кто-то мог оказать помощь».Не редкость, что именно Крещенская ночь, словно по волшебству, превращает человека в моржа! Главное, подойди к этой процедуре с умом и искренней верой. Тогда ледяная водица, действительно, окажется святой.











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