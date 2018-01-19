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НОВОСТИ | Общество



19.01.2018 11:50 За тем как питаются тульские школьники следят специальные советы
Мария Кузнецова



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Даты и условия хранения продуктов, контрольные пробы, чистоту и порядок на кухне в восьмой школе проверяет совет по питанию. Перед ним открыты двери в пищеблок. У всех медкнижка - с этим строго. Например, наша съемочная группа дальше столовой пройти не смогла. В совет входят школьники и родители. Мамы за время работы совета узнали много нового. Совет собирается каждую неделю, проверяет и обсуждает всё, что касается школьных завтраков и обедов.

«Родители видят, как питаются их дети, видят качество продуктов. Поэтому у них повода волноваться из-за того, как кормят их детей в школе», - говорит директор центра образования №8 Татьяна Матвиевская.

Проблемы как везде - кашу дети не едят, а макароны с сыром - пожалуйста. Но включать их каждый день в меню невозможно. Как говорят в совете, за полгода в столовую приходило много родителей и все ушли довольными.

Советы с первого сентября работают во всех школах Тулы - и там, где готовят в столовой, и там, где еда привозная. Как рассказала начальник управления образования администрации Тулы Татьяна Золотова, «…мы прислушиваемся к мнению советов по питанию, еженедельно собираем информацию из всех образовательных учреждений и на ее основе даем свои рекомендации».

Школьный совет по питанию, если работает как следует, то это и контроль, и стимул для столовой или поставщика не халтурить. В управлении образования взяли курс на открытость. Говорят, что жалобы на маленькие порции и холодную еду устранили. Если у родителей есть претензии, можно позвонить на горячую линию управления образования.
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