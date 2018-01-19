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НОВОСТИ | Общество



19.01.2018 11:30 Что происходит на территории бывшей судаковской свалки?
Алина Фурсенко



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Если не обращать внимание на желтые трубы, торчащие из-под земли здесь самое что ни на есть обыкновенное чистое поле. В прошлом году завершился второй билологический этап рекультивации Судаковской свалки, но за 45 лет ее существования здесь накопилось полмиллиона кубов бытовых отходов. И эта толща, глубиной 13 метров под землей продолжает жить.

В воздухе – морозные минус 10, на глубине 2 метра – уже плюс два. Ниже – намного жарче. Полигон сейчас вроде бы стабилен, однако, метан и другие газы, которые накапливаются в толще, могут спровоцировать возгорание и даже взрыв. Если конечно, не выводить их на поверхность.

«Если мы вспомним свалку в Балашихе, то сейчас в экстренном порядке делают то, что сделано у нас. То есть бурят скважины, вот эти желтые трубы, проводят коллекторы, и пытаются тот газ, который выделяется, сжигать», - говорит заведующий кафедрой охраны окружающей среды ТулГУ Владимир Панарин.

Постоянно тлеющие свалки есть и в нашем регионе, вспомнить хотя бы Щекинскую. В Судаково, утверждают экологи, под землей здесь – целая сеть коммуникаций, которая не дает так называемым свалочным газам накапливаться в одном месте.

Оборудование, которое позволяет в режиме онлайн следить концентрацией взрывоопасного метана, разработали студенты ТулГУ. На сайте каждый день обновляется график, и можно следить, спокойно ли в недрах свалки. Как рассказала студентка ТулГУ Светлана Савинкова, «…самое большое пиковое значение концентрации метана было в ноябре, оно дошло до 60 % нижнего предконцентрационного предела при норме в 40. Сейчас из-за того, что холодает и температура наружного воздуха снижается, идет выделение метана не так активно».

Но как только потеплеет, следить придется куда внимательнее. Не только студентам, но и городским службам. «В случае превышения предельных показателей, мы имеем возможность предпринять незамедлительные меры. Данная система дает нам возможность выиграть время», - говорит главный инструктор-специалист отдела благоустройства города управления по благоустройству администрации города Тулы Анна Фрай.

Следят ученые, конечно, не только за воздухом, но и за грунтовыми водами, которые уводятся в специальные отстойники, в них все еще повышено содержание нитритов и сульфатов. Тут пока ничего не поделаешь, все-таки тонны мусора. Специалистам остается наблюдать и составлять прогноз. По слова доцента кафедры охраны окружающей среды ТулГУ Евгения Вакунина, «…по подсчетам, мы находимся на 3-4 стадии, а всего 5 стадий разложения мусора. Я думаю, лет 10-15 потребуется». Ну а после будут ли цвести яблони на Марсе – науке пока неизвестно, а вот на месте Судаковской свалки – вполне возможно. Осталось подождать.





















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