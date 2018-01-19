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НОВОСТИ | Общество



19.01.2018 10:57 Дюмин проконтролировал решение социальных вопросов в Щекинском районе
София Гафарова



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Мира-10 в Щекино. До недавнего времени этот двор совсем не оправдывал название своей улицы. Здесь было неуютно и нелюдимо. Разве только шум поднимался в споре по решению проблем благоустройства. С появлением детского городка и заасфальтированной дороги у дома, здесь теперь слышан детский смех, а жители стали добрее. Убедиться лично в переменах щекинцев, которые и обратились с просьбой помочь привести в порядок двор, приехал губернатор региона.

Жители встретили его с благодарностью и не без очередных жалоб. Как следствие - по поручению губернатора этот дом вскоре наведает специальная комиссия с последующим решением в адрес управляющей компании.

Что еще волнует щекинцев, это удручающее состояние одного из зданий школы искусств. Раньше это был кинотеатр и все помещения - приспособленные для обучения детей. Так фойе оборудовано под танцкласс. Но больше всех расстраивает состояние зрительного зала, потому что он настолько тесный, что не может вместить не то что гостей, но и всех юных артистов. А эстетическая сторона проблемы налицо. Как заверил Алексей Дюмин, «…будут выделены средства на проведение капитального ремонта. Также нужно подумать над тем, как улучшить систему вентиляции, чтобы детям было комфортно заниматься. В ближайшее время мы этим займемся».

Чтобы дело сдвинулось с мертвой точки, губернатор поручил главе администрации в течение двух недель предоставить предложения по выполнению всех работ. Ведь дети должны обучаться в комфортных условиях. Тем более этот год в регионе назван годом новых знаний. А потому свой рабочий визит Алексей Дюмин продолжил в Щекинском политехническом колледже, который сегодня является специализированным центром компетенции «Лабораторный химический анализ». Здесь внедряется дуальное обучение с тесной связке с градообразующими предприятиями района.

«Студенты-старшекурсники имеют возможность совмещать учебу и работу. Это позволяет им быстрее пройти адаптационный период, легче влиться в коллектив», - говорит директор по управлению персоналом и социальному развитию ОАО «Щекиноазот» Ирина Подчуфарова. Что важно сегодня, Щекинский политехнический колледж находится без пяти минут в союзе WorldSkills. Что дает возможность по-новому посмотреть на рабочие профессии, раскрыть свой потенциал и остаться в своем родном крае.
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