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18.01.2018 18:42 Ансамбль «Ладушки» сохраняет древнюю традицию "Вести-Тула"





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Тульский детский фольклорный ансамбль «Ладушки» один из немногих, сохранивших древнюю традицию. Многие туляки колядующим уже не удивляются, ансамбль уже почти 10 лет развлекает народ в святки. «Наши сверстники положительно реагируют на наши колядки. – Рассказывает воспитанница детского народного фольклорного ансамбля «Ладушки» Анна Кузнецова. – Мы идем от дома к дому и часто встречаем своих друзей, одноклассников».



По древним обычаям накануне Рождества проходят святочные игры, поют колядки. И хотя, конечно, это больше языческий праздник, однако традиции ходить по домам и восхвалять хозяев сохранилась и после крещения Руси.Тульский детский фольклорный ансамбль «Ладушки» один из немногих, сохранивших древнюю традицию. Многие туляки колядующим уже не удивляются, ансамбль уже почти 10 лет развлекает народ в святки. «Наши сверстники положительно реагируют на наши колядки. – Рассказывает воспитанница детского народного фольклорного ансамбля «Ладушки» Анна Кузнецова. – Мы идем от дома к дому и часто встречаем своих друзей, одноклассников».









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