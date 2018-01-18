НОВОСТИ | Общество







18.01.2018 17:32 О плохо расчищенных дорогах туляки могут сообщить в ЕДС "Вести-Тула"





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Жители могут сообщать о местах неудовлетворительного состояния дорог, тротуаров, дворовых территорий, наличии неубранных снежных масс по телефонам: 47-20-34 и 1391. Информация от жителей будет оперативно направляться уполномоченным организациям и лицам для принятия мер по уборке территорий от снега.





Тулу с утра заметает. Проезжая часть и дворовые территории, далеко не повсеместно расчищены. По телефонам Единой диспетчерской службы принимают информацию о некачественной уборке дорог и тротуаров.Жители могут сообщать о местах неудовлетворительного состояния дорог, тротуаров, дворовых территорий, наличии неубранных снежных масс по телефонам: 47-20-34 и 1391. Информация от жителей будет оперативно направляться уполномоченным организациям и лицам для принятия мер по уборке территорий от снега.

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