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18.01.2018 16:52 Православные туляки готовятся к Крещению "Вести-Тула"





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Готовится оно из пшеницы или риса с добавлением меда, мака, орехов, изюма. В Крещенский сочельник трапеза начинается только после появления на небе первой звезды. Все блюда - постные. Затем верующие отправляются в храм на праздничное богослужение.



Следует сказать, что представители русской православной церкви далеко не приветствуют ночные купания в прорубях. «Христос принял Крещение на реке Иордан от Иоанна Крестителя один раз в своей жизни. Так и любой верующий в него человек, который хочет быть христианином, также раз в жизни принимает таинство крещения. Из Евангелия мы не видим, что Христос каждый год 19 января ходил купаться в реке. Поэтому ежегодные подобные купания не являются канонической традицией. Это скорее народный, а в последнее время больше языческий обряд», - говорит игумен Агафангел (Болдин).

Впереди православных верующих ждет Крещение. А сегодня, 18-го января, Крещенский Сочельник. Название происходит от слово «сочиво» - это специальное обрядовое блюдо, которое должно быть в эти дни на столе.Готовится оно из пшеницы или риса с добавлением меда, мака, орехов, изюма. В Крещенский сочельник трапеза начинается только после появления на небе первой звезды. Все блюда - постные. Затем верующие отправляются в храм на праздничное богослужение.Следует сказать, что представители русской православной церкви далеко не приветствуют ночные купания в прорубях. «Христос принял Крещение на реке Иордан от Иоанна Крестителя один раз в своей жизни. Так и любой верующий в него человек, который хочет быть христианином, также раз в жизни принимает таинство крещения. Из Евангелия мы не видим, что Христос каждый год 19 января ходил купаться в реке. Поэтому ежегодные подобные купания не являются канонической традицией. Это скорее народный, а в последнее время больше языческий обряд», - говорит игумен Агафангел (Болдин).











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