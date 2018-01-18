НОВОСТИ | Общество







18.01.2018 16:30 В Туле расселяют жилые дома на улице Металлистов "Вести-Тула"





| фото |



Это далеко не последние аукционы. Не решен пока вопрос еще по семи объектам. С одним из них определятся в феврале, с остальными шестью в четвертом квартале 2018 года. Известно, что из 33 семей, пока о своем несогласии на изъятие и продажу заявили 8. Сейчас с ними пробуют найти компромисс. Если не получится, то дела будут решаться уже в суде.



«Мы предлагаем различные варианты переселения для жителей, которые живут на улице Металлистов. Если какой-либо вариант для них будет более приемлемым, то мы готовы рассматривать и другие варианты. – Говорит председатель комитета имущественных и земельных отношений администрации Тулы Манана Двали. - Например, как только будет решен вопрос ввода в эксплуатацию дома на улице Серебровской, также будут предложены варианты в этом доме. Администрация города старается предложить все возможные варианты жилых помещений, которые в данный момент свободны».



Улица Металлистов сегодня уже ничем не напоминает жилой квартал, но расселение еще в активной стадии. Накануне, состоялись аукционы по пяти объектам недвижимости, расположенным в историческом месте.Это далеко не последние аукционы. Не решен пока вопрос еще по семи объектам. С одним из них определятся в феврале, с остальными шестью в четвертом квартале 2018 года. Известно, что из 33 семей, пока о своем несогласии на изъятие и продажу заявили 8. Сейчас с ними пробуют найти компромисс. Если не получится, то дела будут решаться уже в суде.«Мы предлагаем различные варианты переселения для жителей, которые живут на улице Металлистов. Если какой-либо вариант для них будет более приемлемым, то мы готовы рассматривать и другие варианты. – Говорит председатель комитета имущественных и земельных отношений администрации Тулы Манана Двали. - Например, как только будет решен вопрос ввода в эксплуатацию дома на улице Серебровской, также будут предложены варианты в этом доме. Администрация города старается предложить все возможные варианты жилых помещений, которые в данный момент свободны».











Читать @gtrktula

















