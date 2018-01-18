Неизбежное:
Капремонт дорожает
Матвей:
Путь к жизни
Тульская набережная:
Проект-адреналин
Щелкунчик:
XVIII телеконкурс


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
ВЫПУСКИ "РОССИЯ 24-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



18.01.2018 16:12 Евгений Авилов встретился с тульскими журналистами за завтраком
Надежда Долгих



| фото |
Утро для представителей тульской прессы началось с завтрака с главой администрации Тулы Евгением Авиловым. Легкая беседа велась на серьезные темы: аварийное жилье, благоустройство парковочных мест, загруженность дорог.

Большое внимание уделили и историческому центру. В последнее время он претерпевает большие изменения: парковки в центре стали платными, улица Металлистов закрыта для проезда и в дальнейшем будет пешеходной. Но и на этом трансформации не закончатся. «Ведется разработка концепции использования территории. Я предложил идею «Тульского дворика». Нужно сделать каждый дворик уникальным», - отметил Евгений Авилов. в том числе и для журналистов - например, дворик журналистов.

Акцентировали внимание и на проблеме аварийного жилья в Туле. «Администрация благодарна за помощь из регионального бюджета. – Говорит глава администрации Тулы. - Нам выделяют почти 400 млн. рублей на переселение. Людей, проживающих в аварийных домах общей площадью 11,7 тысяч квадратных метров, мы в этом году обязаны будем переселить».

Больше остальных тем журналистов интересовали загруженные дороги и нехватка парковочных мест. В связи с этим были затронуты и вопросы необходимости строительства мостов, соединяющих разные части Тулы, и проблемы с общественным транспортом. По словам главного редактора газеты «Тульские известия» Наталии Костомаровой, «…развитие общественного транспорта, его состояние, его перспективы - это достаточно больная проблема для города». «Вообще транспортная система города, исторический центр, его преображение - это основные моменты, на что сейчас обращают внимание туляки», - говорит исполнительный директор газеты «Слобода» Татьяна Алексеева.

Благоустройство дворов и скверов, парковок и мест для отдыха с детьми ведется в Туле и области по программе «Формирование комфортной городской среды». Она будет реализовываться до 2022 года. В 2017-м общая стоимость работ составила порядка 359 миллионов рублей.

Глава Администрации отметил: важно, чтобы жители сами принимали активное участие в программе и предлагали свои проекты. Тогда и администрации будет проще понять, на что обратить внимание, и горожане почувствуют себя комфортнее.
АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Вести в любой точке мира
Агровестник
Портреты
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Я - мама!
Путёвка в ад
Время ответа
Будьте здоровы!
Профессия - оружейник
Программа Галины Цой
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2018 ГТРК «Тула». Государственный интернет-канал «Россия» (свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-59166 от 22.08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (ВГТРК). Главный редактор Главной редакции ГИК «Россия» - Панина Елена Валерьевна. Редакторы ГТРК – Лиханов Николай Владимирович, Игнатов Игорь Витальевич. Тел. +7 (4872) 56-53-82, 36-33-02. Электронная почта: nick@tula.rfn.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .