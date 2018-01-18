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18.01.2018 16:12 Евгений Авилов встретился с тульскими журналистами за завтраком Надежда Долгих





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Большое внимание уделили и историческому центру. В последнее время он претерпевает большие изменения: парковки в центре стали платными, улица Металлистов закрыта для проезда и в дальнейшем будет пешеходной. Но и на этом трансформации не закончатся. «Ведется разработка концепции использования территории. Я предложил идею «Тульского дворика». Нужно сделать каждый дворик уникальным», - отметил Евгений Авилов. в том числе и для журналистов - например, дворик журналистов.



Акцентировали внимание и на проблеме аварийного жилья в Туле. «Администрация благодарна за помощь из регионального бюджета. – Говорит глава администрации Тулы. - Нам выделяют почти 400 млн. рублей на переселение. Людей, проживающих в аварийных домах общей площадью 11,7 тысяч квадратных метров, мы в этом году обязаны будем переселить».



Больше остальных тем журналистов интересовали загруженные дороги и нехватка парковочных мест. В связи с этим были затронуты и вопросы необходимости строительства мостов, соединяющих разные части Тулы, и проблемы с общественным транспортом. По словам главного редактора газеты «Тульские известия» Наталии Костомаровой, «…развитие общественного транспорта, его состояние, его перспективы - это достаточно больная проблема для города». «Вообще транспортная система города, исторический центр, его преображение - это основные моменты, на что сейчас обращают внимание туляки», - говорит исполнительный директор газеты «Слобода» Татьяна Алексеева.



Благоустройство дворов и скверов, парковок и мест для отдыха с детьми ведется в Туле и области по программе «Формирование комфортной городской среды». Она будет реализовываться до 2022 года. В 2017-м общая стоимость работ составила порядка 359 миллионов рублей.



Глава Администрации отметил: важно, чтобы жители сами принимали активное участие в программе и предлагали свои проекты. Тогда и администрации будет проще понять, на что обратить внимание, и горожане почувствуют себя комфортнее.







Утро для представителей тульской прессы началось с завтрака с главой администрации Тулы Евгением Авиловым. Легкая беседа велась на серьезные темы: аварийное жилье, благоустройство парковочных мест, загруженность дорог.Большое внимание уделили и историческому центру. В последнее время он претерпевает большие изменения: парковки в центре стали платными, улица Металлистов закрыта для проезда и в дальнейшем будет пешеходной. Но и на этом трансформации не закончатся. «Ведется разработка концепции использования территории. Я предложил идею «Тульского дворика». Нужно сделать каждый дворик уникальным», - отметил Евгений Авилов. в том числе и для журналистов - например, дворик журналистов.Акцентировали внимание и на проблеме аварийного жилья в Туле. «Администрация благодарна за помощь из регионального бюджета. – Говорит глава администрации Тулы. - Нам выделяют почти 400 млн. рублей на переселение. Людей, проживающих в аварийных домах общей площадью 11,7 тысяч квадратных метров, мы в этом году обязаны будем переселить».Больше остальных тем журналистов интересовали загруженные дороги и нехватка парковочных мест. В связи с этим были затронуты и вопросы необходимости строительства мостов, соединяющих разные части Тулы, и проблемы с общественным транспортом. По словам главного редактора газеты «Тульские известия» Наталии Костомаровой, «…развитие общественного транспорта, его состояние, его перспективы - это достаточно больная проблема для города». «Вообще транспортная система города, исторический центр, его преображение - это основные моменты, на что сейчас обращают внимание туляки», - говорит исполнительный директор газеты «Слобода» Татьяна Алексеева.Благоустройство дворов и скверов, парковок и мест для отдыха с детьми ведется в Туле и области по программе «Формирование комфортной городской среды». Она будет реализовываться до 2022 года. В 2017-м общая стоимость работ составила порядка 359 миллионов рублей.Глава Администрации отметил: важно, чтобы жители сами принимали активное участие в программе и предлагали свои проекты. Тогда и администрации будет проще понять, на что обратить внимание, и горожане почувствуют себя комфортнее.











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