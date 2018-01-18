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НОВОСТИ | Общество



18.01.2018 15:35 В Белоусовском парке Туле появились две иордани
"Вести-Тула"



| фото |
Сегодня рано утром в Белоусовском парке появились две иордани – конечно. Это не просто отверстия в толще льда. Здесь есть ступени и поручни, так называемые сходни. Вокруг - деревянные помосты. Пока сотрудники парка следят за тем, чтобы они за день не покрылись новым льдом, а вечером, после освящения воды, начнется купание.

Как рассказал государственный инспектор по маломерным судам Сергей Верхокамкин, «…сделан контрольный замер льда. На данный момент его толщина составляет около 18 см. Таким образом могут безопасно находится большое количество людей».

«Установлены обогреваемые палатки для переодевания. – Рассказывает специалист по связям с общественностью ГУ ТО «Тульские парки» Варвара Трунова. – Будет работать и пункт питания, где можно будет выпить горячего чая и съесть вкусный пирожок. Кроме того, организован пункт с полевой кухней, где все желающие смогут отведать солдатской каши».
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