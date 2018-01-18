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НОВОСТИ | Общество



18.01.2018 15:32 В Белёве создадут логотип для популяризации города
Вести-Тула

В Белёве создадут логотип для популяризации города

| фото |
Антоновское яблоко, купола храмов, белый лев, кружева - возможно, именно эти составляющие и сложатся в бренд Белёва - одного из старейших малых городов Тульской области. Как показывает мировой опыт, брендинг территорий способствует их популяризации, узнаваемости, привлекательности, и расширяет туристические и инвестиционные возможности.

На это и направлен стартовавший на днях проект регионального правительства. Первыми включились в него как раз белёвцы, уже обсудившие идеи брендирования малого города, которые будут учтены при создании логотипа Белёва. Затем пройдет творческий конкурс, победители которого определятся голосованием жителей.
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