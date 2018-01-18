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18.01.2018 15:32 В Белёве создадут логотип для популяризации города Вести-Тула





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На это и направлен стартовавший на днях проект регионального правительства. Первыми включились в него как раз белёвцы, уже обсудившие идеи брендирования малого города, которые будут учтены при создании логотипа Белёва. Затем пройдет творческий конкурс, победители которого определятся голосованием жителей.



Антоновское яблоко, купола храмов, белый лев, кружева - возможно, именно эти составляющие и сложатся в бренд Белёва - одного из старейших малых городов Тульской области. Как показывает мировой опыт, брендинг территорий способствует их популяризации, узнаваемости, привлекательности, и расширяет туристические и инвестиционные возможности.На это и направлен стартовавший на днях проект регионального правительства. Первыми включились в него как раз белёвцы, уже обсудившие идеи брендирования малого города, которые будут учтены при создании логотипа Белёва. Затем пройдет творческий конкурс, победители которого определятся голосованием жителей.

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