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18.01.2018 15:07 В Куркинском районе подтопило мост "Вести-Тула"





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На месте происшествия состоялось выездное совещание рабочей группы. Принято решение задействовать тяжелую инженерную технику в работе по расчистке образовавшегося ледяного затора. На время проведения ремонтно-восстановительных работ будет нарушено прямое транспортное сообщение. Существует объездной путь протяженностью 10 км.







Сегодня в Центр управления в кризисных ситуациях регионального управления МЧС поступило сообщение о подтоплении подъездного пути низководного моста на реке Дон в районе населённого пункта Орловка Куркинского района.На месте происшествия состоялось выездное совещание рабочей группы. Принято решение задействовать тяжелую инженерную технику в работе по расчистке образовавшегося ледяного затора. На время проведения ремонтно-восстановительных работ будет нарушено прямое транспортное сообщение. Существует объездной путь протяженностью 10 км.

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