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18.01.2018 14:46 На школьные и пассажирские перевозки в Туле направят более полумиллиарда рублей Вести-Тула





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684 миллиона потратят на повышение безопасности дорожного движения: на металлические ограждения; строительство и содержание светофоров; на остановочные павильоны и благоустройство прилегающей территории; установку и изготовление дорожных знаков, восстановление ливневой канализации и ее содержание; ремонт тротуаров и площадей и другое.



Капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог обойдется без малого в 537 миллионов рублей. Более полумиллиарда направят на обеспечение потребности в перевозках пассажирским транспортом населения и учащихся общеобразовательных организаций.



Больше полумиллиарда рублей пойдет в этом году в Туле на пассажирский транспорт для горожан и школьников. Всего на транспорт и дороги из городской казны выделят один миллиард 300 миллионов рублей.684 миллиона потратят на повышение безопасности дорожного движения: на металлические ограждения; строительство и содержание светофоров; на остановочные павильоны и благоустройство прилегающей территории; установку и изготовление дорожных знаков, восстановление ливневой канализации и ее содержание; ремонт тротуаров и площадей и другое.Капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог обойдется без малого в 537 миллионов рублей. Более полумиллиарда направят на обеспечение потребности в перевозках пассажирским транспортом населения и учащихся общеобразовательных организаций.

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