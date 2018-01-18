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18.01.2018 14:25 В Тульской области обеспечат безопасность во время крещенских купаний Вести-Тула





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«Наша с вами общая задача – в первую очередь безопасность данного мероприятия и создание комфортных, удобных условий для совершения обряда», - напомнил Алексей Дюмин.



Как сообщил глава администрации областного центра Евгений Авилов, в Туле обследованы все источники возле церквей и храмов, расчищены подходы к воде, установлено дополнительное освещение на ряде купелей. По словам Авилова, «основной площадкой с открытой водой станет Центральный парк имени Белоусова. Там всё подготовлено, все вопросы согласованы с администрацией парка. Будем выставлять свои силы и средства, спасателей, дежурный автомобиль».



В целом по области подготовлено 38 мест для купания в водоемах, из них 10 - на открытой воде. Общественный порядок в этот период будут охранять сотрудники полиции, Росгвардии, частных охранных предприятий и отряды ДНД. Все места проведения мероприятий будут обследованы на предмет безопасности, рядом с ними будут дежурить кареты неотложной и скорой медицинской помощи.



Губернатор Алексей Дюмин провел совещание с руководителями региональных управлений МЧС и МВД, министром здравоохранения и главой администрации Тулы. Глава региона напомнил, что на Крещение Господне для жителей по традиции будут организованы места для купания.«Наша с вами общая задача – в первую очередь безопасность данного мероприятия и создание комфортных, удобных условий для совершения обряда», - напомнил Алексей Дюмин.Как сообщил глава администрации областного центра Евгений Авилов, в Туле обследованы все источники возле церквей и храмов, расчищены подходы к воде, установлено дополнительное освещение на ряде купелей. По словам Авилова, «основной площадкой с открытой водой станет Центральный парк имени Белоусова. Там всё подготовлено, все вопросы согласованы с администрацией парка. Будем выставлять свои силы и средства, спасателей, дежурный автомобиль».В целом по области подготовлено 38 мест для купания в водоемах, из них 10 - на открытой воде. Общественный порядок в этот период будут охранять сотрудники полиции, Росгвардии, частных охранных предприятий и отряды ДНД. Все места проведения мероприятий будут обследованы на предмет безопасности, рядом с ними будут дежурить кареты неотложной и скорой медицинской помощи.







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