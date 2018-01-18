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|18.01.2018 13:31 Автоинспекторы рекомендуют неопытным водителям воздержаться от поездок
|Вести-Тула
Метель добавила снега на улицы областной столицы, далеко не все из них расчищены, в связи с чем Госавтоинспекция Тульской области предупреждает об ухудшении дорожной ситуации.
При таких погодных условиях водителям следует быть крайне внимательными и аккуратными на дороге, соблюдать Правила дорожного движения, избегать резких маневров и торможений, которые могут привести к аварии. Сотрудники ГИБДД рекомендуют неопытным водителям воздержаться от поездок на автомобиле, особенно на дальние расстояния.
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